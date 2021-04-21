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    Manisa'da hırsızlar çaldıkları muslukları satmaya götürürken yakalandı

    Manisa'nın Salihli ilçesindeki cami ve okuldan musluk çalan 2 şüpheli, malzemeleri satmaya götürürken polis ekiplerince yakalandı.
    • DHA
    • 21.04.2021 - 17:39
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 17:41
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    Manisa'da hırsızlar çaldıkları muslukları satmaya götürürken yakalandı

    Salihli'nin Yörük Mahallesi'nde bulunan Hz. Ebubekir Camii bahçesindeki şadırvan ve tuvaletlerde bulunan 14 musluk ile aynı mahalledeki Rüştü Akbıyıkoğlu Ortaokulu bahçesindeki 7 musluk çalındı.

    MUSLUK HIRSIZLARI YAKALANDI

    Cami ve okuldan gerçekleşen musluk hırsızlığı, polis ekiplerine bildirildi. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin F.S.K. (18) ve A.Ç.(18) olduğunu tespit etti.

    HURDACIYA GİDERKEN YAKALANDILAR

    Çaldıkları muslukları hurdacıya satmaya götüren şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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    Manisa da hırsızlar çaldıkları muslukları satmaya götürürken yakalandı #6

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