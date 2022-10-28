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    Manisa'da husumetli celeplerin kavgasında 3 kişi yaralandı

    Manisa'da bir kişi, kendisi gibi celeplik yapan kişiyi tabancayla, oğlunu da darbederek yaralayıp kaçtı. Kendisi de kavgada darbedilip yaralanan Hasan Hüseyin G., hastaneye gidince yakalandı.
    • 28.10.2022 - 18:17
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    Manisa'da husumetli celeplerin kavgasında 3 kişi yaralandı

    Saat 14.00 sıralarında Manisa'nın Kula ilçesi 4 Eylül Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana gelen olayda, Kula'da hayvan alım satımıyla uğraşan Hasan Hüseyin G., aralarında para meselesi nedeniyle husumet bulunan Özkan Otlu ve oğlu Yunus Otlu'yla yolda karşılaştı.

    Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

    Kurşunlar yağdırdı, oğlunu da darbetti

    Kavgada Yunus Otlu, darbedilerek, babası Özkan Otlu ise Hasan Hüseyin G.'nin tabancasından çıkan kurşunlarla yaralandı. Kendisi de kavgada darbedilen Hasan Hüseyin G. kaçtı.

    Hastaneye gidince yakalandı

    Çevredekilerin ihbarıyla, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı baba-oğula ilk müdahaleyi bu sırada olay yerinden geçen 2 hemşire yaptı. Yaralı baba-oğul, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Özkan Otlu, ileri tetkik ve tedavisi için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

    DHA'nın haberine göre polis, kaçan Hasan Hüseyin G.'yi kendi imkanlarıyla tedavisini yaptırmak için gittiği Salihli Devlet Hastanesi'nde yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Manisa da husumetli celeplerin kavgasında 3 kişi yaralandı #1


    Manisa da husumetli celeplerin kavgasında 3 kişi yaralandı #2

    Manisa da husumetli celeplerin kavgasında 3 kişi yaralandı #3

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    Manisa da husumetli celeplerin kavgasında 3 kişi yaralandı #6

    Manisa da husumetli celeplerin kavgasında 3 kişi yaralandı #7


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