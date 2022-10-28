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Manisa'da husumetli celeplerin kavgasında 3 kişi yaralandı

Manisa'da husumetli celeplerin kavgasında 3 kişi yaralandı

Manisa'da bir kişi, kendisi gibi celeplik yapan kişiyi tabancayla, oğlunu da darbederek yaralayıp kaçtı. Kendisi de kavgada darbedilip yaralanan Hasan Hüseyin G., hastaneye gidince yakalandı.