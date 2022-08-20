Manisa'da iki araç çarpıştı: 9 yaralı

Manisa'da iki aracın birbirine girmesi sonucu yaşanan kazada 9 kişi yaralandı.

Manisa'da saat 16.30 sıralarında Akhisar istikametinden Balıkesir yönüne gitmekte olan S.Ş(53)’nin kullandığı 34 JH 3452 plakalı araç, Kırkağaç’ın Bostancı Mahallesi kavşağı civarlarında yola çıkan M.U(39)’nun idaresindeki 45 ADJ 448 plakalı araçla çarpıştı.

9 kişi kazada yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunan toplam 9 kişi yaralanırken, araçlarda önemli derecede maddi hasar meydana geldi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İHA'nın haberine göre kazada 34 JH 3452 plakalı aracın sürücüsü S.Ş(53) ile araçta yolcu olarak bulunan E.T(40), F.A(40), Ş.M.D(20), Y.E.D(19), M.B(32) ve H.P(18) ile 45 ADJ 448 plakalı araç sürücüsü M.U(39) ve araçta yolcu olarak bulunan K.Ç(14) olmak üzere toplam 9 kişi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.



