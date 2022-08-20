Petrol
95.78
-0.84%
Euro
18.1561
-0.57%
Dolar
18.0854
0.04%
Altın
1.016
-0.51%
Borsa
302
0.00%
Bitcoin
386.719
-9.00%
BTXN Coin
5.83
-3.79%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Açık 24 C

    Manisa'da iki araç çarpıştı: 9 yaralı

    Manisa'da iki aracın birbirine girmesi sonucu yaşanan kazada 9 kişi yaralandı.
    • 20.08.2022 - 01:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa'da iki araç çarpıştı: 9 yaralı

    Manisa'da saat 16.30 sıralarında Akhisar istikametinden Balıkesir yönüne gitmekte olan S.Ş(53)’nin kullandığı 34 JH 3452 plakalı araç, Kırkağaç’ın Bostancı Mahallesi kavşağı civarlarında yola çıkan M.U(39)’nun idaresindeki 45 ADJ 448 plakalı araçla çarpıştı.

    9 kişi kazada yaralandı

    Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunan toplam 9 kişi yaralanırken, araçlarda önemli derecede maddi hasar meydana geldi.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre kazada 34 JH 3452 plakalı aracın sürücüsü S.Ş(53) ile araçta yolcu olarak bulunan E.T(40), F.A(40), Ş.M.D(20), Y.E.D(19), M.B(32) ve H.P(18) ile 45 ADJ 448 plakalı araç sürücüsü M.U(39) ve araçta yolcu olarak bulunan K.Ç(14) olmak üzere toplam 9 kişi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

    Manisa da iki araç çarpıştı: 9 yaralı #1


    İlginizi Çekebilir

    Putin, Macron ile Ukrayna meselesini ele aldı
    Dünya

    Putin, Macron ile Ukrayna meselesini ele aldı

    Fransız çiftçi, ineklerinden dolayı 4G antenini söktü
    Dünya

    Fransız çiftçi, ineklerinden dolayı 4G antenini söktü

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir