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    Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

    Manisa'da aynı yönde seyreden 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
    • 06.09.2022 - 22:32
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    Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

    Manisa'nın Kula ilçesinde saat 20.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Yanık Ülke Bağları önünde, Kula'dan İzmir istikametine seyir halinde olan Mehmet Küçük idaresindeki 45 AEP 416 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Fatih Akbulut idaresindeki 45 ADK 103 plakalı otomobil çarpıştı.

    3 kişi yaralandı

    Çarpışmanın şiddetiyle takla atarak yolun sağ tarafında bulunan kanala düşen 45 AEP 416 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hacer Taşkıran, Fehime Demirtaş ve Sağanak Demirtaş yaralandı.

    Kazanın ihbar edilmesi ile olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

    Manisa da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı #1

    Yaralıların sağlık durumu iyi

    İHA'nın haberine göre, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Manisa da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı #2

    Manisa da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı #3


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