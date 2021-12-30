Euro
14.8720
3.37%
Dolar
13.0973
3.46%
Altın
760.5890
3.50%
Borsa
1,869.57
-1.37%
Bitcoin
615.970
2.09%
BTXN Coin
36.80
0.02%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Manisa'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

    Manisa'nın Salihli ilçesinde 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 2 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
    • İHA
    • 30.12.2021 - 17:29
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 17:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

    Manisa'nın Salihli ilçesi Sart Mahallesi'nde bugün saat 12.00 sıralarında, Sart Jandarma Karakolu ekiplerinin önleyici kolluk devriyesi sırasında B.Y. (50) ve L.A. (45) isimli şahısların Sarıkaya Mevkisinde 1'inci derece arkeolojik sit alanı içerisinde 1 adet dedektör ve 1 adet çapa ile izinsiz kaçak kazı yaptıkları tespit edildi.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

    Şahıslar olay yerinde suçüstü yakalandı. Kaçak kazıda kullanılan arama dedektörü ve çapa muhafaza altına alındı. Cumhuriyet savcısından alınan talimat doğrultusunda tahkikata başlanılırken, şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

    Manisa da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir