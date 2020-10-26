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    Manisa'da kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

    Selendi ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 kişi Jandarma tarafından kazı yaptıkları malzemeler ile birlikte suçüstü yakalandı.
    • İHA
    • 26.10.2020 - 05:05
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    Manisa'da kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

    Manisa’nın Selendi ilçesi Çıkrıkçı Mahallesi Bayraktepe mevkiinde saat 17.00 sıralarında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı alan İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri yaptığı baskın ile D.K. (44), E.S. (45), H.A. (49) ve B.K. (43) isimli şahısları kazı çalışmasında kullandıkları malzemeler ile birlikte yakaladı.

    İFADELERİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDI

    Jandarma ekipleri olay yerinde kazı çalışmasında kullanılan demir, makara, ip merdiven, baret, emniyet kemeri, şarjlı led ışıldak, halat, ip ve eldivene de el koydu.

    Yakalanan şahıslar ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

    Manisa da kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı #1

    Manisa da kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı #2

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