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Manisa'da kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

Manisa'da kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

Selendi ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 kişi Jandarma tarafından kazı yaptıkları malzemeler ile birlikte suçüstü yakalandı.