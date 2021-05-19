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    Manisa'da KADES’i kullanan kadının hayatı kurtuldu

    Kocası tarafından şiddet gören Suriye uyruklu kadın, KADES uygulaması sayesinde hayata tutundu.
    • İHA
    • 19.05.2021 - 23:21
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    Manisa'da KADES’i kullanan kadının hayatı kurtuldu

    Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kadın kocasının baltalı saldırısına maruz kaldı.

    Kendini kilitlediği evde Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES) kullanarak hayata tutundu.

    POLİS EKİPLERİNE DE SALDIRMAYA ÇALIŞTI

    Manisa’da KADES’ten kendilerine gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Şehzadeler ilçesindeki olaya 5 dakika içinde intikal etti.

    Akpınar Mahallesi’ne giden polis ekipleri kendisini eve kilitleyen bir kadın ve dışarıda eli baltalı saldırgan kocayla karşılaştı. Suriye uyruklu eşi H.A.’ya (33) baltayla saldırmaya çalışan öfkeli koca B.S.’yi (36) sakinleştirmeye çalışan polis ekipleri B.S.’nin kendilerine de baltayla saldırması üzerine önce havaya iki el ateş etti ardından ayağından vurdu.

    Manisa da KADES’i kullanan kadının hayatı kurtuldu #1

    POLİS TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Ayağından yaralanan B.S. evin deposundan aldığı bıçakla yeniden polislere saldırmak isterken çok sayıda polis tarafından B.S. etkisiz hale getirilerek Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Korkudan kendisini eve kilitleyen H.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Manisa da KADES’i kullanan kadının hayatı kurtuldu #2

    Manisa da KADES’i kullanan kadının hayatı kurtuldu #3

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