Manisa'da kahvehanede kumar pahalıya patladı

Manisa Salihli polis ekipleri tarafından bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda, 7 kişi kumar oynarken yakalandı. Kumar oynayan 7 kişiye 9 bin 352 lira idari para cezası uygulandı.

Manisa'nın Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Beşeylül Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisini aldı.

7 KİŞİYE 9 BİN 352 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, adrese baskın düzenledi. Ekipler, baskında kumar oynayan N.Y., M.E., S.Ç., A.Y., E.D., Ö.G. ve E.U.’yu yakaladı. Kumar oynadıkları tespit edilen 7 kişiye toplam 9 bin 352 lira idari para cezası uygulandı.

İŞLETME SAHİBİNE DE İŞLEM BAŞLATILDI

İşletme sahibi olduğu belirlenen ve idari para cezası uygulanan C.Y. hakkında ayrıca "kumar oynatmak ve yer temin etmekten" adli işlem başlatıldı.

Salihli’de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi.