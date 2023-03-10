Manisa'da kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Manisa'da tıra arkadan çarpan kamyonetteki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde, saat 23.30 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında, Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Enver Özer (44) yönetimindeki 35 ATZ 049 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen Ümit Çalışkan'ın (53) kullandığı 45 NS 497 plakalı canlı tavuk yüklü tıra arkadan çarptı.

Yolcular kamyonette sıkıştı

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonette yolcu olarak bulunan Nihat Özkan ve Vedat Özer kamyonetin ön kısmında sıkışırken, sürücü Enver Özer ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

1 kişi yaşamını yitirdi

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonette sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkarırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Vedat Özer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Nihat Özkan ise kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Vedat Özer'in cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Öte yandan, tır sürücüsü Ümit Çalışkan ise ifadesi alınmak üzere Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gökçeören Karakol Komutanlığı'na götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)