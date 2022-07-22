Manisa'da kayalıklardan düşen gencin tutunduğu ağaç hayatını kurtardı

Manisa Alaşehir'de iki arkadaşıyla ormanda gezintiye çıkan 16 yaşındaki Muhammet Sözügüzel, manzara seyretmek isterken uçuruma düştü.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Horuzumkeserler Mahallesi Değirmen Dere mevkisinde iki arkadaşıyla ormanda gezintiye çıkan Muhammet Sözügüzel, manzara seyretmek isterken ayağının kayması sonucu uçuruma düştü.

Ağaca tutunarak hayatta kaldı

Yaklaşık 20 metre yuvarlanan Sözügüzel, bir ağaca tutunarak hayatta kaldı. Sözügüzel'in arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre ekipler, uçurumda tutunduğu ağaçta mahsur kalan Muhammet Sözügüzel'i halat yardımıyla kurtardı. Olay yerinde bekleyen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sözügüzel'in kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattığı belirlendi.

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