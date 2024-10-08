Manisa'da kaybolan genç kadından acı haber: Cesedi Uşak'ta bulundu Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 21 yaşındaki genç kadının cansız bedeninin ormanlık bir alanda bulunması sonrası polis ekipleri erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.U.' yu gözaltına aldı.

İHA

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşanan acı olayda, 26 Eylül günü ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Pelin Karaca'nın cansız bedenine Uşak'ın Eşme ilçesindeki ormanlık alanda ulaşıldı.

Yaşanan olayda, polis ekipleri, kayıp Pelin Karaca'nın bulunması için arama çalışmaları başlatmıştı.

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Arama çalışmaları sürerken genç kadın Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda ölü bulundu.

Polis ekipleri, kadının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.U.'yu gözaltına alırken, Pelin Karaca'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)