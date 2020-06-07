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    Manisa'da kazadan sonra kaçan sürücü ortaya çıktı

    Kula ilçesinde, gece saatlerinde otomobiliyle su kanalına uçtuktan sonra aracını bırakıp, ortadan kaybolan Onur Salih T., kazadan yaklaşık 15 saat sonra evinde bulundu.
    • DHA
    • 07.06.2020 - 19:06
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    Manisa'da kazadan sonra kaçan sürücü ortaya çıktı

     

    Manisa’nın Kula ilçesinde,Zaferiye Mahallesi'nde İzmir- Ankara yolu yönüne giden Onur Salih Tembel yönetimindeki otomobil, virajda kontrolden çıktı.

    Savrulan otomobil, köprünün demir korkuluklarını parçalayıp, dibinde az su bulanan sulama kanalına uçtu. Kanaldaki otomobili fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Otomobiliyle kanala uçup ortadan kaybolan sürücü, 15 saat sonra ortaya çıktı -2

    ARACI BIRAKIP GİTTİ

    Ekiplerin kaza yerinde yaptığı inceleme sonucu otomobilde kimse bulunamadı. Bunun üzerine çevrede 2 saat süreyle yapılan aramada, ölen ve yaralanan kimseye ulaşılmadı. Polis, otomobilde yaptığı aramada bulduğu cüzdan, kredi kartları ve cep telefonunu korumaya alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Otomobiliyle kanala uçup ortadan kaybolan sürücü, 15 saat sonra ortaya çıktı -3

    SÜRÜCÜ ORTAYA ÇIKTI

    Arama çalışmalarının devam ettiği esnada, arkadaşı aracılığıyla ailesine ulaşan Onur Salih T.’nin, Körez Mahallesi’ndeki su deposu mevkisinde olduğunu, sağlık durumunun iyi olduğunu ve eve geleceğini söylediği öğrenildi. Onur Salih T., kazadan yaklaşık 15 saat sonra evine giderken, arama çalışmaları da sonlandırıldı.

    Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sağlık durumunun kontrol edilmesi için Kula Devlet Hastanesi’ne getirilen Onur Salih T., burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

    Otomobiliyle kanala uçup ortadan kaybolan sürücü, 15 saat sonra ortaya çıktı -1

    Otomobiliyle kanala uçup ortadan kaybolan sürücü, 15 saat sonra ortaya çıktı -4

    Otomobiliyle kanala uçup ortadan kaybolan sürücü, 15 saat sonra ortaya çıktı -5

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