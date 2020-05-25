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- Manisa'da kısıtlamaya rağmen davul çalıp, oyun oynadılar
Manisa'da kısıtlamaya rağmen davul çalıp, oyun oynadılar
- DHA
- 25.05.2020 - 17:45
Koronavirüs tedbirlerince 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor.
Bazı vatandaşların ise yapılan uyarılara rağmen kurallara uymadığı görüldü.
YASAĞA RAĞMEN SOKAĞA ÇIKIP GÖBEK ATTILAR
Manisa'nın Kula ilçesinde polis ekiplerini arayan bir kişi, sosyal medyada gördüğü canlı yayında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlerin olduğu ihbarında bulundu.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler belirlenen adrese giderek, davul ve otomobilden çalan müzikler eşliğinde oynayan 11 kişiyi tespit etti.
Manisa'da kısıtlamaya rağmen davul çalıp, oyun oynadılar VİDEO
34 BİN 650 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ
11 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve İçişleri Bakanlığı'nın 8184 sayılı sokağa çıkma kısıtlaması getiren genelgesi gereği toplamda 34 bin 650 lira cezai işlem uygulandı.
Canlı yayınlanan görüntülerde, vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayarak davul eşliğinde oynamaları yer aldı.