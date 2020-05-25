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Manisa'da kısıtlamaya rağmen davul çalıp, oyun oynadılar

Manisa'da kısıtlamaya rağmen davul çalıp, oyun oynadılar

Koronavirüs tedbirlerince sokağa çıkma yasağını ihlal ederek, davul çalıp oyun oynayan o anları ise sosyal medyadan paylaşan kişilere 34 bin 650 lira ceza kesildi.