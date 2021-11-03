Manisa'da kontrolden çıkan tır, refüjde asılı kaldı

Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır refüjde asılı kaldı. Kaza yapan tır sürücüsünün 1.53 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Saat 22.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık Rampası’nda meydana gelen olayda, İzmir’den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Ö.D. (40) idaresindeki 38 D 2027 dorse plakalı tır, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

TIR REFÜJE ÇIKARAK ASILI KALDI, SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Karayolunda bir süre savrulan tır, refüje çıkarak asılı kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü Ö.D., kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Ö.D.’nin kaza sonrası yapılan alkol kontrolünde ise 1.53 promil alkollü çıktığı öğrenildi.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun her iki istikametinde de trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

















