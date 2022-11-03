Manisa'da köpekten kaçarken kamyonetin çarptığı Eren'in babası: Önlem alınsın

Manisa Yunusemre'de kendisine saldıran sokak köpeğinden kaçarken kamyonetin çarptığı 7 yaşındaki Eren Kılınç'ın bilinci kapalı olarak yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

24 Ekim günü saat 18.30 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, 5005 Sokak'ta meydana gelen olayda 7 yaşındaki Eren Kılınç, unlu mamuller satışı yapan dükkandan ekmek alıp eve dönerken sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Köpekten kaçarken kamyonet çarptı

Yaralanıp, panikle kaçmaya çalışan Eren’e yoldan geçen kamyonet çarptı. Kamyonetin sürücüsü tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne götürülen Eren, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Kılınç'ın köpekten kaçtığı ve kamyonetin çarptığı anlar, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Bilinci kapalı, tedavisi sürüyor

Yoğun bakımda 10 gündür tedavi gören ve bilincinin kapalı olduğu belirtilen Eren'in ailesi, hastane önünde oğullarından gelecek iyi bir haber bekliyor. Umutlarını kaybetmediklerini belirten Yücel Kılınç, "Oğlum kapımızın önündeki unlu mamuller satışı yapan dükkandan ekmek alıp eve döndüğü sırada arkasından bir köpek geliyor. Panikle eve değil de kendini yola atıyor. O sırada bir kamyonet çarpıyor. O günden beridir de yoğun bakımda. Sabırla gözüne açacağı günü bekliyoruz." diye konuştu.

"Önlem almalarını istiyoruz"

Hastane bahçesinden yetkililere çağrıda bulunan Kılınç, DHA'ya yaptığı açıklamasında "Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Oğlumun zamanla kendini toparlayacağına inanıyorum. Sabırla bekliyoruz. Başımıza gelenleri başkalarının da yaşamaması için yetkililerden sokaktaki köpeklere karşı önlem almalarını istiyoruz. 10 gündür hastanede oğlumdan gelecek iyi bir haber beklerken, ölüp ölüp diriliyorum." ifadelerini kullandı.





















