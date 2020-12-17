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    Manisa'da koronavirüsü yenen yaşlı adam, traktör altında can verdi

    Manisa'nın Kula ilçesinde, bir süre önce koronavirüs tedavisi sonrası sağlığına kavuşan 70 yaşındaki Akif Şafak, geçirdği trafik kazasında traktör altında kalarak hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 17.12.2020 - 05:28
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    Manisa'da koronavirüsü yenen yaşlı adam, traktör altında can verdi

     

    Manisa'nın Kula ilçesine bağlı kırsal Börtlüce Mahallesi'nde, bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıkan ve koronavirüsü yenen Akif Şafak, karantina sürecinin sona ermesinin ardından, tarlasında çalışmak üzere evinden çıktı.

    DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA CAN VERDİ

    45 K 1782 plakalı traktörü ile tarlasına doğru seyir halinde olan Şafak, patika ve dik yokuşta traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu Şafak, aracın altına kaldı.

    Manisa da koronavirüsü yenen yaşlı adam, traktör altında can verdi #1

    Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

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    Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Şafak'ın cansız bedeni, Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Jandarma'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

    Manisa da koronavirüsü yenen yaşlı adam, traktör altında can verdi #3

    Manisa da koronavirüsü yenen yaşlı adam, traktör altında can verdi #4

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    Manisa da koronavirüsü yenen yaşlı adam, traktör altında can verdi #6

    Manisa da koronavirüsü yenen yaşlı adam, traktör altında can verdi #7

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