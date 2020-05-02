Manisa'da kumar oynanan iş yerine polis baskını

Polis ekiplerince iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynayan 20 kişiye, 86 bin 275 lira ceza kesildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri adrese operasyon düzenledi.

20 KİŞİYE 86 BİN 275 LİRA PARA CEZASI

Ekipler tarafından baskın yapılan kahvehane görünümlü adreste kumar malzemelerine el konulurken, iş yeri sahibine de kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapıldı.

İçerideki 20 kişiye ise kumar oynamaktan 23 bin 275 lira, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan da 63 bin lira olmak üzere toplam 86 bin 275 lira ceza kesildi.