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    Manisa’da kuruyan gölü tarım arazisine çevirmek isteyenler yakalandı

    Kuraklık nedeniyle eski halinden eser kalmayan Marmara Gölü'nü, tarım arazisine çevirmek amacıyla traktörle süren şahıslar hakkında tutanak tutuldu.
    • İHA
    • 11.11.2021 - 08:50
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 09:25
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    Manisa’da kuruyan gölü tarım arazisine çevirmek isteyenler yakalandı

    Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde devriye gezen Gölmarmara Jandarma Komutanlığı ekipleri, kuraklık nedeniyle kuruyan Marmara Gölü üzerinde bazı şüphelilerin tarımsal faaliyet yürüttüğünü tespit etti.

    Devlet Su İşleri’ne ait araziyi tarım amaçlı sürerek işgal eden şüphelilerin, tarla yapmak amacıyla kuruyan göl yatağını sürdükleri ve gübre attıkları tespit edildi.

    TUTANAK TUTULDU

    Göl yatağında izinsiz faaliyet yürüten Ş.O., A.A. ve C.A. ile Ş.O. adına gübreleme faaliyeti yürüttükleri tespit edilen G.U. ve S.B.’ye Devlet Su İşleri’ne gönderilmek üzere jandarma ekipleri tarafından tutanak tutuldu.

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    Manisa’da kuruyan gölü tarım arazisine çevirmek isteyenler yakalandı #2

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    Manisa’da kuruyan gölü tarım arazisine çevirmek isteyenler yakalandı #4

    Manisa’da kuruyan gölü tarım arazisine çevirmek isteyenler yakalandı #5

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