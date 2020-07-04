Manisa'da maske takma zorunluluğu getirildi

Belirli bölgelerde uygulanan maske takma zorunluluğu yeni alınan kararla tüm il geneli kapsayacak şekilde genişletildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca açık ve kapalı alanlarda maskesiz dolaşmak yasaklandı.

Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları duyurdu.

Manisa Valiliği tarafından yazılı açıklamada, maske kullanım zorunluluğu, Alaybey ve Karaköy pazar yerlerinin kullanıma açılması, lokmacıların faaliyetleri, dezenfektan üretimi yapan işletmeler ve denetimlere ilişkin bilgi verildi.





İL GENELİNDE ZORUNLULUK GETİRİLDİ

Açıklamada, “İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 14.05.2020 tarihli ve 2020/48 sayılı kararı ile ilimizin belirli bölgeleri için maske takma zorunluğu getirilmişti.

Ancak virüsün yayılım hızında olumlu bir değişiklik yaşanmaması nedeniyle ilimiz genelinde 04.07.2020 tarihi ve saat 00.01 itibariyle ağız ve burun kısmının tam kapatılacak şekilde maske takma zorunluluğunun getirilmesine, sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket edilmesine; normal hayatın akışı içerisinde yapılması zorunlu olan, arazide operasyonel faaliyet gösteren kolluk kuvvetleri, arama tarama faaliyetleri yürüten askeri ve kolluk personeli, tarım ve inşaat ile ilgili faaliyetlerde bulunanların istisna kapsamında sayılmasın karar verilmiştir” denildi.



