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    Manisa'da motosikletle tehlikeli hareket yapan kişi yakalandı

    Manisa Turgutlu'da motosikletiyle trafiği tehlikeye düşürecek hareketler yapan ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan sürücü gözaltına alındı.
    • 27.05.2022 - 21:15
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    Manisa'da motosikletle tehlikeli hareket yapan kişi yakalandı

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İzmir-Ankara karayolu üzerinde motosikletiyle trafiği tehlikeye düşürecek hareketler yapan motosiklet sürücüsü o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

    Tek teker üzerindeki tehlikeli hareketlerini sosyal medyadan paylaştı

    Motosikletiyle tek teker üzerinde seyreden sürücü, hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye düşürdü. Görüntülerin paylaşıldığı sosyal medya hesabını takibe alan emniyet ekipleri, görüntülerdeki kişinin 17 yaşındaki F.Ç olduğunu tespit etti.

    Gözaltına alınan sürücüye para cezası uygulandı

    DHA'nın haberine göre, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan F.Ç'ye çeşitli suçlardan idari para cezası uygulanırken, motosiklet ise trafikten men edildi.

    Manisa da motosikletle tehlikeli hareket yapan kişi yakalandı #1

    Manisa da motosikletle tehlikeli hareket yapan kişi yakalandı #2


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