Manisa'da orman yangını devam ediyor Boyalı Mahallesi'nde önceki gün çıkan orman yangınında, dün, 40 kişinin yaşadığı 20 hanelik kırsal Karayakup ile 57 hanelik Yeniköy mahalleleri tahliye edildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Manisa'da çıkan orman yangını devam ediyor.

Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'nde önceki gün çıkan orman yangınında tahliyeler de sürüyor.

Dün 40 kişinin yaşadığı 20 hanelik kırsal Karayakup ile 57 hanelik Yeniköy mahalleleri tahliye edilirken, Karayakup Mahallesi'nin boşaltması ise olası bir can kaybının önüne geçti.

MAHALLEDE TÜM EVLER YANDI

Alevlerin girdiği mahallede cami dahil tüm evler yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Jandarma, duman yoğunluğu nedeniyle sivil giriş çıkışlara yasakladığı mahallenin girişinde nöbet tutuyor.

Ayrıca mahallede itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Hasar tespit çalışmalarının ise yangının kontrol altına alınması ardından gerçekleştirileceği bildirildi.

Karayakup Mahallesi'ndeki evleri yanan Yakup-Sevinç çifti, üzgün olduklarını belirtti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)