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    Manisa'da orman yangını yerleşimlere ulaştı

    Manisa'da orman yangını yerleşimlere ulaştı

    Turgutlu ve Ahmetli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan orman yangınına halen müdahale edilirken, yangın yerleşimlere ulaştığından bazı mahalleler boşaltıldı.
    • AA
    • 01.08.2020 - 23:01
    • Güncelleme : 01.08.2020 - 23:01
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    Manisa'da orman yangını yerleşimlere ulaştı

    Dün 17.30 sıralarında Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, gece kontrol altına alındı.

    Sabah İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 yangın söndürme helikopteri, 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 21 arazöz, soğutma çalışmalarına başladı.

    KUVVETLİ RÜZGAR VE ARAZİ, YANGINI DAHA DA YAYDI

    Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangın sahasında, akşamüstü Ahmetli ve Turgutlu ilçeleri arasındaki bazı noktalarda, alevler tespit edildi. Arazinin sarp yapısı nedeniyle müdahalenin zorlaştığı yangın yayılım gösterdi.

    Yeniden dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, jandarma ekipleri, Hacıköseli ve Bahçecik mahallesi yolunu sivil araçlara kapattı.

    Manisa'da orman yangını yerleşimlere ulaştı

    Manisa'da orman yangını yerleşimlere ulaştı #1

    BAZI MAHALLELER TAHLİYE EDİLDİ

    Bu arada, yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine Turgutlu ilçesine bağlı Baktırlı, Ahmetli ilçesine bağlı Bahçecik ve Hacıköseli mahallelerinde tahliye işlemi başlatıldı. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle ilçe merkezine götürüldü.

    Manisa'da orman yangını yerleşimlere ulaştı #2

    Bölgede incelemelerde bulunan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Baktırlı, Bahçecik ve Hacıköseli mahalleleri ile bölgedeki bazı mezralar tahliye edildi. Maalesef alevler Hacıköseli'ye ulaştı." dedi.

    Manisa'da orman yangını yerleşimlere ulaştı #3

    KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

    Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangında amfibik uçak ve yangın söndürme helikopterleri, havanın kararmasıyla çalışmasını tamamladı.

    Karadan ise 52 arazöz ve 4 dozerle müdahale halen devam ediyor.

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    BAZI EVLER YANDI, DUMANDAN ETKİLENENLER OLDU

    Öte yandan orman yangınında Hacıköseli Mahallesi'nde bazı evlerin yandığı, dumandan etkilenenlerin de ambulanslarda tedavi edildiği görüldü.

    Yangın bölgesindeki çok sayıda hayvanın da telef olduğu belirtildi.

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    "ALEVLERİN NASIL GELDİĞİNİ ANLAMADIK"

    Zeynep Erakbaba, yangının nasıl geldiğini anlamadığını belirterek, "Alevlerin nasıl geldiğinden haberimiz olmadı. Haberim olsa müdahale ederdim, su ile söndürürdüm. Hayvanlarıma ne oldu, hiç haberim yok, ben dışarı çıktım. Alevler dama girdiyse hayvanlar yanmıştır. Geri gitmedim, nereye gideyim ateşin içine. Canımı zor kurtardım." diye konuştu.

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