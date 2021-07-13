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    Manisa’da ormanlık alanda 6 farklı noktada yangın

    Kula ilçesine bağlı Ayazören Mahallesi’nde ormanlık alanda 6 farklı noktada çıkan yangın, yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.
    • İHA
    • 13.07.2021 - 01:18
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 02:03
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    Manisa’da ormanlık alanda 6 farklı noktada yangın

    Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Ayazören Mahallesi Mandal mevkiinde saat 19.30 sıralarında 6 farklı noktada yangın çıktı. Yangınları fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, bir yandan da yangına müdahale etmeye başladı.

    RÜZGAR, YANGINA MÜDAHALEYİ GÜÇLEŞTİRDİ

    Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılırken, kısa sürede bölgeye sevk edilen orman ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

    Manisa’da ormanlık alanda 6 farklı noktada yangın #1

    2 SAATLİK ÇABAYLA KONTROL ALTINA ALINDI

    Kula, Salihli, Demirci ve Alaşehir Orman İşletme Şefliklerine bağlı toplam 17 arazöz ve yaklaşık 40 personel, 1 helikopter, 1 iş makinesi, 2 dozer, 2 ilk müdahale aracı, 3 itfaiye ve mahalle sakinlerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

    Manisa’da ormanlık alanda 6 farklı noktada yangın #2

    15 HEKTARLIK ALAN YANDI

    Yangında yaklaşık 10 hektar örtülük alan ve 5 hektarlık zirai alan zarar gördü.

    Manisa’da ormanlık alanda 6 farklı noktada yangın #3

    Manisa’da ormanlık alanda 6 farklı noktada yangın #4

    Manisa’da ormanlık alanda 6 farklı noktada yangın #5

    Manisa’da ormanlık alanda 6 farklı noktada yangın #6

    Manisa’da ormanlık alanda 6 farklı noktada yangın #7

    Manisa’da ormanlık alanda 6 farklı noktada yangın #8

    Manisa’da ormanlık alanda 6 farklı noktada yangın #9

    Manisa’da ormanlık alanda 6 farklı noktada yangın #10

    Manisa’da ormanlık alanda 6 farklı noktada yangın #11

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