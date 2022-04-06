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    Manisa'da otomobilde kumar makinesiyle gezen şüpheliler yakalandı

    Manisa'da jandarma ekipleri, otomobile yükledikleri kumar makineleriyle köy kahvehanelerini gezip, kumar oynatan 4 şüpheliye operasyon düzenledi.
    • DHA
    • 06.04.2022 - 23:31
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    Manisa'da otomobilde kumar makinesiyle gezen şüpheliler yakalandı

    Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin otomobile yükledikleri kumar makineleriyle köy kahvehanelerini gezip, kumar oynattığı bilgini aldı.

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldıkları otomobildeki İ.K. (40), M.D. (43) ve M.C.'yi (31) Koldere Mahallesi'nde yakaladı.

    Otomobilde 6, kahvehanede 2 adet kumar makinesi ele geçirildi

    Otomobilde yapılan aramada 6 adet, Y.B.'ye (70) ait kahvehanede ise 2 kumar makinesi ele geçirildi.  Gözaltına alınan şüpheliler Y.B., M.C., İ.K. ve M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

    Manisa da otomobilde kumar makinesiyle gezen şüpheliler yakalandı #1

    Manisa da otomobilde kumar makinesiyle gezen şüpheliler yakalandı #2

    Manisa da otomobilde kumar makinesiyle gezen şüpheliler yakalandı #3

    Manisa da otomobilde kumar makinesiyle gezen şüpheliler yakalandı #4

    Manisa da otomobilde kumar makinesiyle gezen şüpheliler yakalandı #5


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