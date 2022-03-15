Petrol
100.25
-6.22%
Euro
16.10
-0.53%
Dolar
14.71
-0.48%
Altın
910.36
-1.89%
Borsa
2079
-0.44%
Bitcoin
581.521
0.66%
BTXN Coin
38.55
-0.87%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 5 C

    Manisa'da otomobilin deposunu doldurtup kaçan 3 şüpheli yakalandı

    Manisa'da akaryakıt istasyonunda otomobilin deposunu doldurduktan sonra para ödemeden kaçan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 15.03.2022 - 20:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa'da otomobilin deposunu doldurtup kaçan 3 şüpheli yakalandı

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 10 Mart gecesi Manisa kavşağındaki akaryakıt istasyonuna giden sürücü ve yanındaki iki kişi, pompa görevlisi Barış Geçtan'dan (29) depoyu doldurmasını istedi.

    Depoyu dolduran Gençtan, pompayı çıkarınca sürücü gaza basıp kaçtı.  O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı.

    3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    İş yeri sahipleri kaçan şüphelilerden şikayetçi oldu. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, otomobilde bulunduğu tespit edilen A.U. (20), H.S. (19) ve H.T (23) isimli şüphelileri farklı adreslerde yakalayıp gözaltına aldı.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    Manisa'da otomobil deposunu dolduran sürücü para ödemeden kaçtı VİDEO

    Manisa da otomobilin deposunu doldurtup kaçan 3 şüpheli yakalandı #1

    Manisa da otomobilin deposunu doldurtup kaçan 3 şüpheli yakalandı #2


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    İzmir'de ikinci kuyumcu vurgunu
    3. Sayfa

    İzmir'de ikinci kuyumcu vurgunu

    Kan dolaşımını harekete geçiren 10 besin
    Sağlık

    Kan dolaşımını harekete geçiren 10 besin

    Görüş Bildir