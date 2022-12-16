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    Manisa'da oyuncak ayının içinden uyuşturucu çıktı

    Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada oyuncak ayı içinde saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli şahıs tutuklandı.
    • 16.12.2022 - 22:33
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    Manisa'da oyuncak ayının içinden uyuşturucu çıktı

    Manisa'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Şehzadeler ilçesinde bir araç durdurularak arama yapıldı.

    Oyuncak ayıdan uyuşturucu çıktı

    Aramada oyuncak ayı içerisine saklanmış 2 parça halinde 22,82 gram metamfetamin maddesi, 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

    1 kişi tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, konuyla ilgili T.G. (40) isimli şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

    Manisa da oyuncak ayının içinden uyuşturucu çıktı #1


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