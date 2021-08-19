Manisa'da polis memurunu bıçaklayan 6 şüpheli tutuklandı

Turgutlu ilçesinde çıkan kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru göğüsünden bıçaklanmıştı. Olayla ilgili yapılan kapsamlı araştırma sonucu, 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde Turgutlu ilçesinde çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru göğüsünden bıçaklanarak yaralanmıştı.

Olay, 15 Ağustos Pazar günü Yeni Mahalle Düz Sokak’ta meydana geldi.

POLİS MEMURU AMELİYATA ALINMIŞTI

İki aile arasında çıkan kavgaya müdahale eden Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliğinde görevli polis memuru Özgür İşnel, bıçakla göğsünden yaralandı.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru İşnel hemen ameliyata alındı.

İşnel'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

6 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİKTEN SONRA TUTUKLANDI

Polis tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; 2’si çocuk, 2’si kadın toplam 10 şüphelinin olaya karıştığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda; M.C.B. (16), kasten adam öldürmeye teşebbüs, H.B. (52), E.B. (20), K.B. (18), A.B. (21), K.B. (21), S.B. (19), K.B. (40), Ü.B. (24) ve M.E. (17) ise polis ekiplerine saldırı suçundan gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, M.C.B. (16), H.B. (52), E.B. (20), A.B. (21), Ü.B. (24) ve M.E. (17) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, K.B. (18), K.B. (21). S.B. (19) ile K.B. (40) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan yaralı polis memuru Özgür İ.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



