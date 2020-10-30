Manisa'da Roma ve Bizans dönemine ait eserler ele geçirildi

Manisa'da Roma ve Bizans dönemine ait eserler ele geçirildi

Emniyet ekiplerince Manisa'da düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait toplam 110 parça tarihi eser ele geçirildi.

Gelen bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği, Kemerdamları Mahallesi’nde Nurettin S.’ye (61) ait evde arama yaptı.

11 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Aramada Roma ve Bizans dönemine ait 4 adet bakır sikke, üzerinde yılan figürü bulunan 2 adet mermer taş, 4 adet sütun ayağı, 1 adet sütun olmak üzere toplam 11 parça tarihi eser ele geçirdi.

Şüpheli Nurettin S. hakkında, 2863 Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.