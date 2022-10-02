Manisa'da şahıs mülkünden su yerine petrol çıktı

Zeytin tarlasından yüzde 6 oranında çok kaliteli petrol çıkan tarla sahibi, "Tarlamı almak isteyenler oldu. Bir iş adamı 50 milyon dolar teklifte bulundu" dedi.

Su aramak için tarla kazan zeytin üreticisi, petrol buldu...

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Mustafa Yüksel'e ait zeytinlik alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Yapılan incelemelerde yangının zeytinlikteki su kuyusundan çıkan siyah sıvı maddenin tutuşmasından kaynaklandığı anlaşıldı.

Yüzde 6'sının kaliteli petrol olduğu belirlendi

Siyah sıvı maddenin akmaya devam etmesi üzerine, Manisa Valiliği Afet Koordinasyon Birimi harekete geçti.

Bölgede güvenlik önlemi alınırken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkilileri de kuyudaki maddeden numune aldı.

Analiz sonucunda kuyudan çıkan yanıcı maddenin yüzde 94'ünun su, yüzde 6'sının ise kaliteli petrol olduğu ortaya çıktı.

İlk kazma yılbaşında vurulacak

Bunun üzerine TPAO Genel Müdürlüğüne söz konusu 15 bin 154 hektarlık alan için 5 yıllık petrol arama ruhsatı verildi.

Harekete geçen TPAO yetkilileri, geçtiğimiz günlerde rezerv çalışması için araziye gelerek sondaj kuyusunun açılacağı yeri tespit etti.

İk kazmanın yılbaşında vurulmasına karar verildi. Rezerv tespitinin ardından bölgeden 2023'te petrol çıkarılmaya başlanacak.

"Petrol rezervinden ümitli olduklarını söylediler"

SABAH'ın haberine göre; başına talih kuşu konulan Yüksel, "Birkaç gün önce TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü'nden geldiler. Rezerv tespiti için sondaj kuyusu açılacak noktayı belirlediler. Yılbaşına sondaj kuyusunu açıp çalışmalara başlayacaklar. Sondaj sırasında petrol oranına bakacaklar. Tarlamdaki petrol rezervinden ümitli olduklarını söylediler. Onlar için tekrar bir numune çıkardım. O numuneyi de inceleyecekler" diye konuştu.

"200 metre derinlikten petrol çıkıyor"

Petrolün Adana'daki petrolden daha kaliteli olduğunun belirlendiğini söyleyen Yüksel, "Adana'daki biraz daha suluymuş. Buradaki petrol tam anlamıyla oluşmuş. Arazimin neresini kazarsanız kazın 200 metre derinlikten petrol çıkıyor. O yüzden orta kesimden çalışma yapacaklar" dedi.

"İş adamı 50 milyon dolar teklifte bulundu"

Yüksel, "Mahallemizden arazi satın almak isteyenler arttı. Benim tarlamı da almak isteyenler oldu. Tarlama bir iş adamı talip oldu. 50 milyon dolar teklifte bulundu. Petrol garantisi vermemi istedi. TPAO yetkililerinin rezerv tespit çalışması tamamlandıktan sonra işadamı ile anlaşmak için yeniden oturup konuşacağız" dedi.