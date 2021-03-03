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    Manisa'da sahte içki ve tarihi eser operasyonu

    Akhisar'da sahte içki üretildiği şüphesiyle jandarma ekiplerince 3 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
    • DHA
    • 03.03.2021 - 21:51
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    Manisa'da sahte içki ve tarihi eser operasyonu

     

    Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri Medar Mahallesi'nde sahte içki üretildiği ve tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarını aldı.

    585 LİTRE SAHTE İÇKİ, TABANCA, AV TÜFEĞİ VE TARİHİ ESER YAKALANDI

    İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. E.T., Ş.D. ve A.D.'nin adreslerinde arama yapan ekipler, 585 litre sahte şarap, 1 şişe sahte rakı, 1 ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 50'ye 60 santimetre ebatlarında tarihi eser olduğu değerlendirilen sütun başlığı ele geçirdi.Manisa da sahte içki ve tarihi eser operasyonu #1

    Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

    Manisa da sahte içki ve tarihi eser operasyonu #2

    Manisa da sahte içki ve tarihi eser operasyonu #3

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