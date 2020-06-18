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- Manisa'da saman yüklü kamyonet alev aldı
Manisa'da saman yüklü kamyonet alev aldı
Kula ilçesinde, hareket halindeki kamyonet bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, kamyonette hasar oluştu.
- DHA
- 18.06.2020 - 21:13
Manisa'da Kula-Selendi yolunda, Selendi'ye giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyonet, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Dumanı gören şoför ve yoldan geçen vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
YANGIN MADDİ HASARA NEDEN OLDU
Kasada bulunan samanların da tutuşmasıyla alevler büyürken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle kamyonette hasar oluştu.