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    Manisa'da saman yüklü kamyonet alev aldı

    Kula ilçesinde, hareket halindeki kamyonet bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, kamyonette hasar oluştu.
    • DHA
    • 18.06.2020 - 21:13
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    Manisa'da saman yüklü kamyonet alev aldı

     

    Manisa'da Kula-Selendi yolunda, Selendi'ye giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyonet, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

    Dumanı gören şoför ve yoldan geçen vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

    YANGIN MADDİ HASARA NEDEN OLDU

    Kasada bulunan samanların da tutuşmasıyla alevler büyürken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle kamyonette hasar oluştu.

    Saman yüklü kamyonet hareket halindeyken alev aldı -1

    Saman yüklü kamyonet hareket halindeyken alev aldı -2

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