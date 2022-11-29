Petrol
85.67
2.12%
Euro
19.3074
0.25%
Dolar
18.6369
0.06%
Altın
1.052
1.00%
Borsa
4962
0.00%
Bitcoin
311.956
1.29%
BTXN Coin
5.77
0.34%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Manisa'da şantiyede göçük altında kalan işçi kurtarıldı

    Manisa Turgutlu'da bir şantiyede toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
    • 29.11.2022 - 18:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa'da şantiyede göçük altında kalan işçi kurtarıldı

    Manisa'nın Turgutlu ilçesi Çepnidere Mahallesi'nde bulunan özel bir şirkete ait şantiyede meydana gelen toprak kayması sonucunda Erkan M. isimli işçi toprak altında kaldı.

    Haber verilmesi üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

    Toprak altında kalan işçi kurtarıldı

    Beline kadar toprak altında kalan işçi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda sıkıştığı alandan çıkarılarak ambulansa taşındı.

    Durumu iyi

    İHA'nın haberine göre, acil servis ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Manisa da şantiyede göçük altında kalan işçi kurtarıldı #1

    Manisa da şantiyede göçük altında kalan işçi kurtarıldı #2


    Modernitenin sancıları ve Buluşmalar kitabında kent ve insan manzaraları
    Kitap

    Modernitenin sancıları ve Buluşmalar kitabında kent ve insan manzaraları

    'Uluslararası öğrencilerin yüzde 2,9'u Türkiye'de'
    Gündem

    'Uluslararası öğrencilerin yüzde 2,9'u Türkiye'de'

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    Görüş Bildir