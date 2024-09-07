Manisa'da şifa kaynağı pekmez kaynatılmaya başlandı Selendi ilçesinde üzüm hasat sezonunun sonlarına yaklaşmasıyla birlikte, kış sofralarının olmazsa olmazı pekmez üretimine başlandı.

İHA

Manisa'nın Selendi ilçesinde üzüm hasat sezonunun sonuna yaklaşılmasıyla birlikte, kış sofralarının olmazsa olmazı pekmez üretimine geçildi. Selendili çiftçiler, hasat edilen üzümlerle kış boyunca tüketilecek pekmezi üretmeye başladı.

EVLERİNİN ÖNÜNDE HAZIRLIYOR, PAZARDA SATIYORLAR

Son yıllarda ilçede artan üzüm bağlarıyla birlikte pekmez üretimi de önemli bir ivme kazandı. Çiftçiler, hem ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak hem de pazarlarda satış yapmak üzere, evlerinin önünde kurdukları kazanlarda pekmez kaynatıyor.

NASIL YAPILIYOR

Kış aylarında şifa kaynağı olarak tüketilen pekmez, üzümlerin havuzlarda çiğnenip, çuvallarda bekletildikten sonra suyunun alınarak özel toprağında kaynatılmasıyla hazırlanıyor.

Selendi’nin kırsal Selmanhacılar mahallesinde, evinin önündeki kazanda pekmez üreten 80 yaşındaki Veli Güneş,

Bahçemizde organik olarak yetiştirdiğimiz üzümlerden pekmez yapıyoruz. Pekmez, kış sofralarının vazgeçilmez bir şifa kaynağı. Yapımı zahmetli olsa da, tüketimi keyifli ve zahmetine değer

şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)