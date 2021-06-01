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    Manisa'da silah zoruyla darbedip senet imzalatan 4 kişi tutuklandı

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, silah zoruyla bir kişiye zorla senet imzalatıp darbeden 6 şüpheli polis operasyonuyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i kadın 4 kişi tutuklandı.
    • DHA
    • 01.06.2021 - 22:26
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    Manisa'da silah zoruyla darbedip senet imzalatan 4 kişi tutuklandı

    28 Mayıs Cumartesi günü Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda M.B., iddiaya göre Kübra T. (22), Rıdvan K. (30), Fatih D. (30), Barış K. (23) ve 2 şüpheli ile birlikte silah zoruyla ovaya götürüldü.

    DARBEDİLİP ZORLA SENET İMZATILDI

    Burada darbedilen M.B.'ye zorla senet imzalatan şüpheliler, ardından serbest bıraktı. Olayın ardından Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden M.B., 6 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Manisa da silah zoruyla darbedip senet imzalatan 4 kişi tutuklandı #1

    6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerde yapılan aramada uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Manisa da silah zoruyla darbedip senet imzalatan 4 kişi tutuklandı #2

    1'İ KADIN 4 KİŞİ TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve üzerinden uyuşturucu madde çıkan Kübra T., 'Uyuşturucu ticarete yapma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma','Nitelikli yağma', Rıdvan K., Fatih D. ve Barış K. ise 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Nitelikli yağma' gibi suçlardan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, ismi öğrenilemeyen diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Manisa da silah zoruyla darbedip senet imzalatan 4 kişi tutuklandı #3

    Manisa da silah zoruyla darbedip senet imzalatan 4 kişi tutuklandı #4

    Manisa da silah zoruyla darbedip senet imzalatan 4 kişi tutuklandı #5

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