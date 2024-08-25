Manisa'da su kuyusu açarken göçük altında kalan genç hayatını kaybetti

İHA
Manisa'da Saruhanlı'ya bağlı Alibeyli Mahallesi'nde su kuyusunda babasıyla çalışan Fehmi Öçal (31) toprak kayması sonucu meydana gelen göçüğün altında kaldı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilirken yaklaşık 4 metrelik göçük altında kalan Fehmi Öçal'ın cansız bedeni uzun uğraşlar sonucunda toprak altından çıkarıldı.
Öçal’ın cansız bedeni Saruhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Öçal’ın Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığında ilaçlama personeli olarak çalıştığı, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış