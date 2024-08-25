Manisa'da su kuyusu açarken göçük altında kalan genç hayatını kaybetti Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde babasıyla birlikte su kuyusu açarken göçük altında kalan genç hayatını kaybetti.

İHA

Manisa'da Saruhanlı'ya bağlı Alibeyli Mahallesi'nde su kuyusunda babasıyla çalışan Fehmi Öçal (31) toprak kayması sonucu meydana gelen göçüğün altında kaldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilirken yaklaşık 4 metrelik göçük altında kalan Fehmi Öçal'ın cansız bedeni uzun uğraşlar sonucunda toprak altından çıkarıldı.

Öçal’ın cansız bedeni Saruhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Öçal’ın Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığında ilaçlama personeli olarak çalıştığı, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)