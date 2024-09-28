Manisa'da suç örgütüne operasyon: 7 kişi tutuklandı Soma ilçesinde vatandaşları tehditle haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen suç örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 9 kişiden 7’si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İHA

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçede 13 ev ve bir işyerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında Soma’da korku ve şiddet üzerine bir yapı oluşturdukları ve vatandaşları tehdit ederek haksız kazanç sağlamaya çalıştıkları yönünde bilgiler tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin konut ve işyerlerinde yapılan aramalarda silah, uyuşturucu ve uyarıcı madde, belge ve dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol hükümlerinin uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)