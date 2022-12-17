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    Manisa'da taksi şoförüne silahlı saldırı

    Manisa Şehzadeler'de taksi durağında müşteri beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayan taksici Emrah Oktay, hastaneye kaldırıldı.
    • 17.12.2022 - 19:19
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    Manisa'da taksi şoförüne silahlı saldırı

    Saat 16.40 saatlerinde Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi’ndeki bir taksi durağında meydana gelen olayda, müşteri bekleyen taksici Emrah Oktay, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    Bacağı ve kasığından yaralandı

    Sağ bacağına ve kasığına 3 kurşunun isabet ettiği Oktay kanlar içinde kalırken, şüpheli ya da şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı taksi şoförü, yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

    DHA'nın haberine göre polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Manisa da taksi şoförüne silahlı saldırı #1

    Manisa da taksi şoförüne silahlı saldırı #2

    Manisa da taksi şoförüne silahlı saldırı #3

    Manisa da taksi şoförüne silahlı saldırı #4

    Manisa da taksi şoförüne silahlı saldırı #5

    Manisa da taksi şoförüne silahlı saldırı #6


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