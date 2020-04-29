Dolar
6.9639
-0.3192%
Euro
7.5586
0.0119%
Altın
1703.26
-0.2985%
Borsa
101595.33
0.8816%
G. Altın
380.813
-0.8087%
Bitcoin
58088.77
6.7387%
22ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 22 C

    Manisa'da tartıştığı babasını kurusıkı tabancayla vurdu

    Erik bahçesinde çalışan babasını kurusıkı tabancayla vurarak yaralayan 18 yaşındaki genç, olay yerinden kaçtı.
    • DHA
    • 29.04.2020 - 17:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Manisa'da tartıştığı babasını kurusıkı tabancayla vurdu

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan erik bahçesinde bekçilik yapan Kadir Ş.(49) ile oğlu Hasan Ali Ş. (18), telefonda tartışmaya başladı.

    Daha sonra Hasan Ali Ş., arkadaşlarıyla beraber babasının çalıştığı erik bahçesine gitti.

    KURUSIKI TABANCAYLA BABASINI VURDU

    Tartışmanın büyümesiyle Hasan Ali Ş., yanında bulunan kurusıkı tabancayla babasına ateş ederek, yaraladı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerien olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    BABASINI VURDUKTAN SONRA KAÇTI

    Vücudunun çeşitli yerlerinde sıyrıklar oluşan baba Kadir Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedaviye alınan Kadir Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaçan Hasan Ali Ş.'nin yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

    Görüş Bildir