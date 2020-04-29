Manisa'da tartıştığı babasını kurusıkı tabancayla vurdu
Erik bahçesinde çalışan babasını kurusıkı tabancayla vurarak yaralayan 18 yaşındaki genç, olay yerinden kaçtı.
- DHA
- 29.04.2020 - 17:53
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan erik bahçesinde bekçilik yapan Kadir Ş.(49) ile oğlu Hasan Ali Ş. (18), telefonda tartışmaya başladı.
Daha sonra Hasan Ali Ş., arkadaşlarıyla beraber babasının çalıştığı erik bahçesine gitti.
KURUSIKI TABANCAYLA BABASINI VURDU
Tartışmanın büyümesiyle Hasan Ali Ş., yanında bulunan kurusıkı tabancayla babasına ateş ederek, yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerien olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
BABASINI VURDUKTAN SONRA KAÇTI
Vücudunun çeşitli yerlerinde sıyrıklar oluşan baba Kadir Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Kadir Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaçan Hasan Ali Ş.'nin yakalanması için jandarma çalışma başlattı.