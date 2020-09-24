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    Manisa'da tilki cami minaresine çıktı

    Turgutlu ilçesinde, caminin minaresine tilki çıktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • DHA
    • 24.09.2020 - 21:41
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    Manisa'da tilki cami minaresine çıktı

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde,  ilçeye bağlı Kabaçınar Mahallesi'nde caminin minaresinde dolaşan tilkiyi gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, cami görevlilerine haber verildi.

    Vatandaşlar, cami görevlisiyle birlikte tilkiyi kurtarmak için minareye çıktı.

    Manisa'da tilki cami minaresine çıktı VİDEO

    MİNAREDEN ATLADI

    Kalabalıktan korkan tilki, onlarca metre yükseklikten atlayarak gözden kayboldu.

    CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

    Minarenin korkuluklarında defalarca tur atan tilki, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Manisa da tilki cami minaresine çıktı #1

    Manisa da tilki cami minaresine çıktı #2

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