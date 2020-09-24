Manisa'da tilki cami minaresine çıktı
Turgutlu ilçesinde, caminin minaresine tilki çıktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- DHA
- 24.09.2020 - 21:41
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, ilçeye bağlı Kabaçınar Mahallesi'nde caminin minaresinde dolaşan tilkiyi gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, cami görevlilerine haber verildi.
Vatandaşlar, cami görevlisiyle birlikte tilkiyi kurtarmak için minareye çıktı.
Manisa'da tilki cami minaresine çıktı VİDEO
MİNAREDEN ATLADI
Kalabalıktan korkan tilki, onlarca metre yükseklikten atlayarak gözden kayboldu.
CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Minarenin korkuluklarında defalarca tur atan tilki, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.