Manisa'da toprak kayması Roma dönemi mezarını ortaya çıkardı
Manisa'da jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında insan kemikleri bulundu. Bölgenin Roma döneminde bir mezarlık olduğu ortaya çıktı.
- İHA
- 17.01.2022 - 23:17
Manisa'nın Turgutlu ilçesi Akçapınar Mahallesinde bugün saat 15.00 sıralarında icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, su deposu mevkiinde bulunan orman yolunda yağmur sularının etkisiyle toprak kayması sonucu insan kemiklerinin ortaya çıktığı tespit edildi.
ROMA DÖNEMİNE AİT MEZARLIK ORTAYA ÇIKTI
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Manisa Müze Müdürlüğünden gelen ekibin yapmış olduğu incelemede Roma Dönemine ait mezar olduğu ve insan kemiklerinin bu mezara ait olduğu kanaatine varıldı.
Olay yerinde bulunan 4 adet kemik parçası Manisa Müze Müdürlüğü görevlisine teslim edilirken olay yerinin devriyeler ile kontrol altında tutulduğu açıklandı.