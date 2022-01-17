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Manisa'da toprak kayması Roma dönemi mezarını ortaya çıkardı

Manisa'da toprak kayması Roma dönemi mezarını ortaya çıkardı

Manisa'da jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında insan kemikleri bulundu. Bölgenin Roma döneminde bir mezarlık olduğu ortaya çıktı.