Manisa'da trafik kazası: 1 ölü Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA

Manisa'nın ilçesi Kırkağaç’ın Gelenbe Mahallesi D-565 kara yolunda seyir halinde gitmekte olan Ş.M.'nin (24) kullandığı kamyon, Mesut Şenkal’ın (72) kullandığı 35 VAS 07 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobil şoförü yaşamını yitirdi

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin şoförü Mesut Şenkal kaza yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan S.B. (61) ve Ş.Ş.K. (71) ise yaralandılar.

Yaralılar 112 acil ambulansı ile Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırlarken, araçlarda önemli derecede maddi hasar meydan geldi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)