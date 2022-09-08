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    Manisa’da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

    Manisa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralanırken, 1 kişi ise hayatını kaybetti.
    • 08.09.2022 - 04:14
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    Manisa’da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

    Manisa'da dün saat 22.30 sıralarında Dağhacıyusuf Mahallesi Beşdere mevkiinde, eşi Aynur Baydemir (50) ile birlikte tarlada çalıştıktan sonra dönüşe geçen Yaşar Baydemir’in (53) kullandığı 60 DP 617 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

    Kazazedelere 2 saat sonra ulaşıldı

    3 çocuk sahibi çifti evlerine dönmeyince meraklanan çocukları, anne ve babalarını aramak için mahalle sakinleri ile birlikte kullanmış olabilecekleri yol güzergahında aramaya başladı.

    Yaklaşık 2 saat süren aramaların ardından yaralı kadının inleme seslerini duyan çocukları ve mahalleli kazazedelere ulaştı.

    Manisa’da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı #1

    1 kazazede yaşamını yitirdi

    İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yaşar Baydemir’in yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralı eşi Aynur Baydemir ise ambulansa alınarak Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

    Manisa’da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı #2


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