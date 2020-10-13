Manisa'da traktörle 10 metreden düşen sürücü sağ salim kurtuldu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Aşağıkayapınar Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Riyaddin Gözcü idaresindeki 45 DY 203 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

ÖNCE KAYDI, SONRA ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Mıcırın etkisiyle 10 metre kayan traktör, şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Gözcü, feci kazayı burnu bile kanamadan atlattı.