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    Manisa'da uçuruma düşen gebe inek, sedyeyle çıkarıldı

    Manisa'da 40 metrelik uçuruma düşen 8 aylık gebe inek, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çabası sonunda sedyeye bağlanarak yukarı çıkarıldı.
    • DHA
    • 15.12.2021 - 17:15
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 17:19
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    Manisa'da uçuruma düşen gebe inek, sedyeyle çıkarıldı

    Manisa'da Yunusemre ilçesinin kırsal Asmacık Mahallesi'ndeki Pamuklu mevkisinde, Bahattin Gürdal'a ait 8 aylık gebe inek, 40 metreden uçuruma yuvarlandı.

    GEBE İNEK SEDYEYLE ÇIKARILDI

    Su kenarında mahsur kalan ineğin kurtarılması için sahibi Gürdal, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na ihbarda bulundu. İneğin uçuruma düştüğü sarp bölgeye 1 saatlik traktör yolculuğu sonrasında ulaşan 6 kişilik itfaiye ekibi, kurtarma çalışması başlattı.

    İtfaiyenin 4 saatlik uğraşının ardından inek, düştüğü uçurumdan kurtarıldı. Sedyeye bağlanan inek, kurulan bir merdivenin üzerinden halat yardımıyla yukarı çekilip bulunduğu yerden çıkartıldı.

    Manisa da uçuruma düşen gebe inek, sedyeyle çıkarıldı #1

    "ALLAH RAZI OLSUN"

    Bahattin Gürdal, ineği teslim alarak, "İneğimiz otlarken dere yatağına yakın bir yamaçtan aşağı düşüyor. Bizim de kurtaracak imkanımız olmadığı için Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı aradık. Onlar da ellerinden gelen mücadeleyi verdi. İtfaiye personeli arkadaşlarımız herhangi bir zarar gelmeden ineğimizi kurtardılar. Hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.

    Manisa da uçuruma düşen gebe inek, sedyeyle çıkarıldı #2

    Manisa da uçuruma düşen gebe inek, sedyeyle çıkarıldı #3

    Manisa da uçuruma düşen gebe inek, sedyeyle çıkarıldı #4

    Manisa da uçuruma düşen gebe inek, sedyeyle çıkarıldı #5

    Manisa da uçuruma düşen gebe inek, sedyeyle çıkarıldı #6

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    Manisa da uçuruma düşen gebe inek, sedyeyle çıkarıldı #8

    Manisa da uçuruma düşen gebe inek, sedyeyle çıkarıldı #9

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