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    Manisa'da yağan yağmur etkili oldu

    Manisa'nın Salihli ilçesinde 20 dakika yağan yağmur yolları göle çevirdi.
    • 13.05.2022 - 22:53
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    Manisa'da yağan yağmur etkili oldu

    Manisa Salihli'de akşam saatlerinde aniden şiddetli yağmur bastırdı. Kentte hayat olumsuz etkilendi.

    20 dakika sürdü

    Yaklaşık 20 dakika süren yağış sonrası göle dönen cadde ve sokaklarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

    Manisa'da yağan yağmur etkili oldu - Video

    Ekiplerin müdahalesi sonuç verdi

    İHA'nın haberine göre, yağışın ardından Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, tıkanan mazgalları açarak biriken suları tahliye etti. Yağmurdan sonra aradan geçen sürede ekiplerin çalışmasıyla sular çekildi, kentte hayat normale döndü.

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