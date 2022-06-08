Manisa’da yaptığı Atatürk tablosunu ‘paha biçilemez’ diyerek satmadı

3 ayda yapımı tamamlanan Atatürk tablosunu satmak istemeyen kursiyere tebrik yağdı. Tabloyu satın almak isteyen TSO Başkanı, “Atatürk’e gerçekten para ile değer biçilemez” dedi.

Manisa’nın Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından, yıl sonu el sanatları sergisi açıldı.

Sergide mozaik, takı, makrome, çini, dikiş, nakış, ahşap boyama, saz, engelliler için el sanatları, sıfır atık projesinde geri dönüşüm alanında açılan kurslarda ortaya çıkan eserler beğeniye sunuldu.

Atatürk tablosu da sergilendi

Serginin en dikkat çeken eserlerinden biri de mozaikten yapılan Atatürk tablosu oldu.

Kursiyer Havva Aktaş tarafından 3 ayda yapılan tabloyu, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan çok beğendi ve almak istedi.

“Onun değeri ölçülemez”

Ancak Seyhan’ın bu isteği yanıt bulmadı.

Kursiyer Havva Aktaş, “Onun değeri para ile ölçülemez, onu evimin en güzel köşesinde sergileyeceğim.” diyerek satmayı reddetti.

“Yüzyılda değil, bin yılda gelecek bir lider”

Mustafa Seyhan da Havva Aktaş'ı tebrik ederek “Yüzyılda değil, bin yılda gelecek bir lider. Atatürk’e gerçekten para ile değer biçilemez, sizi tebrik ediyorum.” dedi.