Manisa'da yaşlı kadın evini yangından kurtardı Salihli'de yangın nedeniyle tahliye edilen Kale Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Zehra Karaağaç, alevlerin etrafını çevirdiği evini çevredeki kuru otları tırmıkla temizleyerek korudu..

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AA

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor.

Bolu, İzmir ve Manisa'da devam eden yangınlara ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Yangınları söndürmek için yoğun mücadele sürerken, Manisa'da yangından etkilenen alanlar ortaya çıktı.

EVİNİ KURU OTLARI TEMİZLEYEREK KURTARDI

Tedbir amacıyla boşaltılan Salihli'deki Kale Mahallesi'nde yaşayan Karaağaç (70), 14 Ağustos'ta çıkan yangının mahalleye doğru yaklaştığını fark edince tırmıkla evin etrafındaki kuru otları temizledi.

Bu sayede evin çevresinde etkili olan alevler, eve ulaşamadı.

YAŞADIĞI O ANLARI ANLATTI

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Karaağaç, AA muhabirine yangının mahalleye doğru yaklaştığını görünce tedbir almak istediğini söyledi.

Karaağaç ilerleyen yaşına rağmen evin etrafında yanabilecek otları temizlediğini belirterek alevler yaklaştıkça büyük korku yaşadığını kaydetti.

"KİMSENİN KURTULMA YOLU YOKTU"

Alevlerin 4 tarafta da olduğunu aktaran Karaağaç, şunları söyledi:

Kimsenin kurtulma yolu yoktu. Yukarıdan bağırdılar bana 'Şimdi yanacaksın davran gel çabuk' dediler. Yanarım bile demedim, adamı bile dinlemedim, şuraları tırmıkladım evimiz yanmasın diye. Tırmıkladım ve burayı kurtardım. Hayvanları kurtarırken enik alevlerin üstüne doğru koşunca aklım gitti, ağladım eniğim yanacak diye. Yürümeye medetim yoktu, minareler gibiydi alevler, kendimiz zor kurtulduk. Evimiz ocağımız yanmadı ona dua ediyorum.



Yeşil dağlar, ak dağlar kara kömür oldu. Dağlar deyip ağlıyorum. O karıncalar, mahluklar çırpına çırpına nasıl yandı diyorum, ağlıyorum.

"BU EV ONUN SAYESİNDE YANMADI"

Karağaç'ın eşi 70 yaşındaki Mehmet Karaağaç da çevresi tamamen yanan evin, eşi Zehra Karaağaç'ın sayesinde kurtulduğunu söyledi.

Hayatı boyunca böyle bir yangın görmediğini belirten Mehmet Karaağaç, şöyle konuştu:

Akşam namazından sonra çayın yakınlarındaydı yangın. Arkadaşlar bir anda buraya yöneldiğini söyledi. Hayvanlarımı bağladım ve kaçırdım, arkamı dönüp baktığımda buralar yanıyordu. Allah bizi korudu. Hanıma çok teşekkür ederim, bu ev onun sayesinde yanmadı.



Dün evin çevresinde bütün kuru otları tırmıkla temizledi. 2 gündür karşı taraf yanıyordu, buraya geliyor diye evin etrafını temizledi. Tırmıkla sildi süpürdü. Onun temizliği sayesinde Allah'a şükür burası yanmadı. Hanımın titizliği sayesinde kurtulduk. Eşim yanmaktan zor kurtuldu, jandarmalar canını kurtarmış, alevlerin arasında çıkarmış.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)