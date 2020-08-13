Spill Dağı Milli Parkı'nda yaşayan ve şehrin simgesi haline gelen yılkı atları, şehir merkezine indi. Atları merkezde gören Manisalılar, şaşkına döndü.

Yılkı atları, Manisa’nın 1.517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı’nda yaban hayatı sürüyor.

İzmir-Manisa yolu organize sanayi bölgesi kavşağında görülmeye başlananan atlar, kent merkezine inerek refüjde otlandı.

MANİSALILAR ŞAŞKINA DÖNDÜ

Kent merkezinde yılkı atlarını gören sürücüler şaşkına döndü. Bazı sürücüler ise otomobillerini durdurarak hayranlıkla atları izledi. Kış aylarında Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü, belediyeler ve hayvanseverlerin yem takviyesi yaparak besleği yılkı atları, Türkiye'nin farklı noktalarından doğa severler tarafından ziyaret ediliyor.

Manisa'da yılkı atları şehir merkezine indi VİDEO







ÇOK BEĞENİLDİLER

Yılkı atlarını ilk kez gördüğünü dile getiren Manisalı vatandaşlardan Hakan Çokgör, atların şehre indiğini görünce çok şaşırdığını ve çok beğendiğini dile getirdi.



