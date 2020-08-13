Manisa'da yılkı atları şehir merkezine indi
- İHA
- 13.08.2020 - 17:07
Yılkı atları, Manisa’nın 1.517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı’nda yaban hayatı sürüyor.
İzmir-Manisa yolu organize sanayi bölgesi kavşağında görülmeye başlananan atlar, kent merkezine inerek refüjde otlandı.
MANİSALILAR ŞAŞKINA DÖNDÜ
Kent merkezinde yılkı atlarını gören sürücüler şaşkına döndü. Bazı sürücüler ise otomobillerini durdurarak hayranlıkla atları izledi. Kış aylarında Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü, belediyeler ve hayvanseverlerin yem takviyesi yaparak besleği yılkı atları, Türkiye'nin farklı noktalarından doğa severler tarafından ziyaret ediliyor.
Manisa'da yılkı atları şehir merkezine indi VİDEO
ÇOK BEĞENİLDİLER
Yılkı atlarını ilk kez gördüğünü dile getiren Manisalı vatandaşlardan Hakan Çokgör, atların şehre indiğini görünce çok şaşırdığını ve çok beğendiğini dile getirdi.