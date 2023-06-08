Manisa’da zehirli uğur böceği örümceği görüldü Daha önce Muğla ve Denizli’de zehirli uğur böceği örümceğine, şimdide Manisa’nın Turgutlu ilçesinde rastlandı.

İHA

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşamını sürdüren Necati Sarıkaya, zehirli olduğu belirtilen uğur böceği örümceği gördü.

Subaşı Mahallesi Irlamaz Vadisi’nde denk geldiği örümceğin fotoğrafını çeken Sarıkaya, “Yürüyüş yaparken daha önce görmediğim bir türde örümceği gördüm. Basına yansıyan haberlerde örümceğin zehirli olduğunu duymuştum. İnsanların da haberi olsun diye fotoğrafını çekip gazeteci arkadaşlarla paylaştım.” dedi.

Muğla ve Denizli'de de görüldü

Zehirli uğur böceği örümceği, Muğla'nın Menteşe ilçesi TOKİ konutlarında geçen salı günü yine bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Uzmanlar, zehirli uğur böceği türlerine çıplak elle dokunulduğunda toksin vererek kaşıntı ve alerjiye neden olabileceğini belirtiyor.

Muğla ile aynı gün Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Irlığanlı Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Mulcar da, uğur böceği örümceğine bir duvar üzerinde rastladı.

Ekiplere teslim etti

Uğur böceği gibi benekleri olan örümceği gördüğünde çok şaşırdığını anlatan Mehmet Mulcar, şunları söyledi:

Mahalle de gezerken duvarın birinde gözüme çok farklı bir örümcek çarptı. Cep telefonumla resmini çekip, internetten arama yaptım. Gördüğüm örümceğin zehirli uğur böceği örümceği olduğunu tespit ettim. Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre Müdürlüğü yetkililerine haber verdim. Bulduğum örümceği, gelen ekiplere teslim ettim.

Nerelerde rastlanıyor?

Bu örümceklerin genellikle doğadaki karanlık ve kuytu alanlarda, taş altlarında, kayalıklarda, nemli toprak alanlarında, çatlak ve yarıklarda veya yere dökülen yapraklar altında görüldüğü ifade ediliyor...