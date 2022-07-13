Petrol
99.59
0.10%
Euro
17.5356
0.84%
Dolar
17.4312
0.68%
Altın
966.07
0.66%
Borsa
2413
-0.86%
Bitcoin
341.114
-2.45%
BTXN Coin
7.19
-2.44%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Manisa'daki orman yangınında 2 hektar kızılçam yandı

    Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan yangında 2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.
    • 13.07.2022 - 17:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa'daki orman yangınında 2 hektar kızılçam yandı

    Manisa'nın Demirci ilçesinin kırsal Yiğitler ve Serçeler Mahallesi arasında bulunan Ördekli mevkindeki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

    Yangın, 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı

    Bölgeye 2 söndürme helikopteri, 5 arazöz, çok sayıda orman işçisi ile Manisa Büyükşehir ve Demirci itfaiye grupları sevk edildi.

    Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte güçlükle söndürüldü.

    2 hektar kızılçam ormanı kül oldu

    DHA'nın haberine göre, yangında ilk belirlemelere göre 2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

    Manisa daki orman yangınında 2 hektar kızılçam yandı #1

    Manisa daki orman yangınında 2 hektar kızılçam yandı #2

    Manisa daki orman yangınında 2 hektar kızılçam yandı #3

    Manisa daki orman yangınında 2 hektar kızılçam yandı #4


    İlginizi Çekebilir

    Kenan Yıldız, Juventus'ta
    Transfer dosyası

    Kenan Yıldız, Juventus'ta

    Eskişehir'de çarptığı araca para bırakan sürücü
    3. Sayfa

    Eskişehir'de çarptığı araca para bırakan sürücü

    BitBot ile hemen kazanın!
    Bitbot

    BitBot ile hemen kazanın!

    Görüş Bildir