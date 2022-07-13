Manisa'daki orman yangınında 2 hektar kızılçam yandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan yangında 2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

Manisa'nın Demirci ilçesinin kırsal Yiğitler ve Serçeler Mahallesi arasında bulunan Ördekli mevkindeki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

Yangın, 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı

Bölgeye 2 söndürme helikopteri, 5 arazöz, çok sayıda orman işçisi ile Manisa Büyükşehir ve Demirci itfaiye grupları sevk edildi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte güçlükle söndürüldü.

2 hektar kızılçam ormanı kül oldu

DHA'nın haberine göre, yangında ilk belirlemelere göre 2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.













